„Zukunft hat, wer das Wir-Gefühl stärkt“

Vor einer kleinen Gruppe besonders Sportinteressierter sprach Werner Hölscher beim Heimatverein Epe über die aktuelle Situation des Sports in Gronau und in Epe. An Hand einer Power-Point-Präsentation machte der Vorsitzende des Gronauer Stadtsportverbandes deutlich, dass der Sport insgesamt abhängig sei von dem Engagement vieler Ehrenamtlicher.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen, die eine Stadt und deren Bürger vom ehrenamtlichen Sport genießen dürften, leiste der Sport für die Gesundheit und für die Erziehung von Jugendlichen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

In Gronau und Epe seien 12 715 Sportlerinnen und Sportler in 41 Vereinen (2018) organisiert. Etwa 27 Prozent der Bevölkerung seien Mitglied in einem Sportverein. Damit liege die Zahl im Kreis Borken ziemlich an Ende der Skala; dass Sportvereine in anderen Kommunen einen höheren Stellewert hätten, zeige die Gemeinde Heek: Dort seien etwa 60 Prozent der Bevölkerung in einem Sportverein organisiert. Der Schnitt im Kreis Borken liegt bei etwa 40 Prozent. Die Werte veränderten sich mit dem Lebensalter; je jünger, desto höher der Anteil.

Auch in Gronau sei der Sport dem Wandel unterworfen. Immer mehr werde der Vereinssport als Dienstleister verstanden. Von vielen Sportlern werde eine Leistung des Vereins erwartet; jedoch nehme die Bereitschaft, sich für den Vereinssport aktiv einzusetzen, immer mehr ab. Oft genug nähmen Mitglieder ihre Rechte bewusst und mit Nachdruck wahr, vernachlässigten zuweilen jedoch ihre Pflichten. Immer häufiger gelinge es nicht mehr, Betreuerstellen und Vereinsvorstände angemessen zu besetzen.

Ein Megatrend sei beispielsweise die Mobilität, der das Thema der Orts- und Zeitflexibilität für die Sportvereine relevant werden ließe. „Die Menschen kommen nicht mehr zum Sport, sondern der Sport muss zu ihnen kommen“, so Hölscher.

Ein weiteres großes Thema werden in Zukunft Kooperationen sein. Neben Schulen und Kindergärten sollten sich die Vereine auch nach Partnern in Unternehmen umschauen. Ein weiterer Trend liege darin, dass sogenannte Communities die altbekannten Vereinsstrukturen teilweise ersetzen werden. Man treffe sich über soziale Netzwerke in einer informellen Gruppe, um Sport zu treiben.

Natürlich wurde der ehemalige Vorsitzende von FC Epe zur Fusion der beiden Fußballvereine und zum Sportzentrum im Epe Bülten gefragt. Für die Fusion gebe es viele gute Gründe; für viele Mitglieder in den einzelnen Vereinen aber auch Gründe, die dagegen sprächen. Ob es zu weiteren Bemühungen um eine Fusion komme, glaube er eher nicht. Schließlich werde die Führung eines solchen großen Vereins schwierig und man müsse Verantwortliche dafür finden. Zum aktuell geplanten Sportzentrum in Epe sehe er keine Alternative, machte Hölscher deutlich.

Werner Hölscher, der sich seit Jahrzehnten für den Vereinssport als Sportler und als Ehrenamtlicher Funktionär seit Jahren engagiert, ist sich sicher, dass der Vereinssport überleben wird. Er sei sich sicher, dass die „Sehnsucht nach Gemeinschaft und einem Wir-Gefühl Zukunft haben wird“.