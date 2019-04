Das Vergleichsschießen der Gronauer Offiziere haben die Buterland-Beckerhooker gewonnen. Beim Wettbewerb der fünf Schützenvereine aus Gronau erzielten sie im „Alten Gasthaus Doetkotte“ das beste Mannschaftsergebnis. Den Wanderpokal reckte Oberst Norbert Droste freudestrahlend in die Höhe. Die Buterländer gewannen knapp vor den Offizierskollegen vom Schützenverein Schöttelkotterhook-Tiekerhook-Eßseite. Auch in der Einzelwertung waren die Buterländer mit Georg Doetkotte ganz vorn, gefolgt von Christian Keimel und Johannes Henkhaus (beide Rentenburg). „Beim ersten Mal vor 25 Jahren habe ich nur einmal getroffen, da bin ich heute besser geworden“, freute sich Doetkotte über seinen Schießerfolg. Bei den Ehrenoffizieren hatte Siegfried Strickmann vom Brook-Spechtholtshook die Nase vorn. Platz zwei hat Heinz Hoffmann (Bürgerschützengilde) errungen und Josef Niehoff (Schöttelkotterhook) sicherte sich den dritten Rang.

Gastgeber war das Offizierskorps der Schützengesellschaft Brook-Specht­holtshook an der Spitze mit ihrem neuen General Martin Last. „Wir freuen uns, den geselligen Kameradschaftsabend hier im Brook ausrichten zu dürfen“ so sein Dank an die rund 80 Offizierskollegen für ihre Teilnahme. Vertreten waren neben den Gastgebern die Schützenvereine von den Gronauer Bürgern, der Rentenburg, dem Buterland bis zum Schöttelkotterhook. Bei dieser Gelegenheit wurden neben Martin Last auch Torben Köstering als neuer General vom Schützenverein Schöttelkotterhook-Tiekerhook-Eßseite und Norbert Droste als neuer Oberst vom Schützenverein Buterland-Beckerhook in der Offiziersrunde vorgestellt.