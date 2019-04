Am 4. März 1999 hatte sich der Förderverein Paul-Gerhardt-Heim konstituiert. Er hatte damals für die Evangelische Kirchengemeinde Gronau die Bewirtschaftung des Anwesens, die Pflege der Anlagen und alle Reinigungsarbeiten übernommen. Im Januar dieses Jahres wurde in einem sehr gut besuchten Gottesdienst das 20-jährige Bestehen gefeiert.

Pfarrer Uwe Riese hielt am Freitag nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Bärbel Roolfs eine Andacht. Gemäß der Passionszeit zielten seine Gedanken auch auf das Leiden und Sterben samt der qualvollen Kreuzigung Christi.

Die Vorsitzende erinnerte im Rechenschaftsbericht an zahlreiche Aktivitäten. Dabei hob sie insbesondere den erfolgreich abgehaltenen Trödelmarkt hervor. An Arbeit habe es 2018 nicht gemangelt, wohl aber manchmal an Helfern. So wünsche man sich für die herbstliche Laubharkaktion doch manchmal mehr engagierte Helfer. Sie dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihre Dienste sowie den Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Erfreuliche Zahlen verkündete Kassenwartin Marita Krabbe . Dies lag insbesondere an den eingenommenen Nutzungsgebühren für vermietete Räume sowie an Spenden und Mitgliedsbeiträgen. So wurde trotz kostspieliger Gartenpflege und einiger Reparaturen im Geschäftsjahr 2018 ein deutlicher Überschuss erwirtschaftet. Die Kassenprüfer Udo Buchholz und Wilfried Butke bescheinigten eine korrekte Kassenführung und einwandfreie Darstellung aller Buchungen.

Wilfried Butke als gewählter Versammlungsleiter ließ über die Entlastung des amtierenden Vorstandes abstimmen. Das Votum erfolgte ohne Gegenstimmen. Die nachfolgenden Wahlen brachten keine Veränderung im Vorstand. Helmut Heumer (zweiter Vorsitzender), Marita Krabbe (Kassenwartin) sowie Bernhilde Grieger wurden für weitere zwei Jahre jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für den turnusmäßig ausgeschiedenen Wilfried Butke wurde Jutta Kunze zur Kassenprüferin gewählt.

Auf besonderen Wunsch des Förderkreises ging Pfarrer Riese auf die Zukunft der Kirchengemeinde mit anstehenden gesamtgemeindlichen Veränderungen ein. Künftig wird es im klassischen Sinn keine Pfarrbezirke mehr geben, sondern Seelsorgebereiche mit den Bereichen Kinder, Jugendliche und Erwachsene/Senioren. Mit Blick auf das PGH betonte er u.a., dass derzeit keine Gebäude und Einrichtungen zur Disposition stehen. Veränderungen wird es aber beim Haushalt der Kirchengemeinde geben, da die Umstellung von der Kameralistik auf kaufmännische Buchführung bevorsteht.

Zum Ende der Veranstaltung wurde die Anlage einer Blumenwiese auf dem PGH-Gelände diskutiert, der Gedanke aber verworfen. Mit dem Hinweis auf das 75-jährige Jubiläum des Paul-Gerhardt-Heims im Jahr 2021 und möglicher Aktivitäten endete die Veranstaltung.