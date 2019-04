Zu unterschiedlichen Zeiten werden die Betriebe an der Borgwardstraße im Gewerbegebiet am Berge in den kommenden Wochen wohl mit Fahrzeugen nicht erreichbar sein. Derzeit ist die An- und Abfahrt nur mit großen Einschränkungen möglich. Die vorbereitenden Arbeiten für den Endausbau laufen – nur wie genau, dass ist den Anliegern noch nicht richtig klar. Aber Lösungen sind greifbar nahe.

In einem Schreiben ist ihnen am vergangenen Donnerstag von dem beauftragten Tiefbauunternehmen mitgeteilt worden, dass an dem Tag die Arbeiten – das Wegfräsen der provisorischen Straßendecke – begonnen werden. Vom 17. bis 26. April seien die Asphaltierungsarbeiten geplant. An diesen Tagen müsse mit deutlichen Einschränkungen bei der Erreichbarkeit gerechnet werden. Lediglich als Fußgänger seien die Grundstücke immer zugänglich.

„Zwei Tage lang sollen wir unser Grundstück mit Fahrzeugen überhaupt nicht erreichen können“, ärgert sich Stefan Prause von Installationsbetrieb Freimann. „Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen.“ Er setzt nun darauf, am heutigen Dienstag um 14 Uhr im Bürocontainer bei der wöchentlichen Baubesprechung mehr Informationen zu erhalten.

„Genau deshalb bieten wir diese Besprechung an“, erklärt der städtische Bauleiter Hermann Hoffschlag. „Von der ausführenden Firma Vischer ist auch immer ein Mitarbeiter vor Ort.“ Dieser ist Ansprechpartner für die Gewerbebetriebe bei kurzfristig auftreten Problemen. Bereits seit Oktober 2017 – damals waren die Betriebe erstmals eingeladen worden – befinde man sich mit den Unternehmen im Gespräch, ergänzt Fachdienstleiter Andre Homölle.

Die Besprechung möchte auch Kurt Heim von K+U Automobile nutzen. „Bei uns haben schon einige Kunden abgesagt – und ich muss wissen, wann genau wir nicht erreichbar sind.“ Die Kunden hätten auf dem Weg zur Firma umgedreht. „Wir müssen jetzt schauen, wann wir mit ihnen wieder Termine machen können“, hofft Heim auf flexible Lösungen.

Über die zweite Zuwegung zum Quartier – über die Maybachstraße am Hellweg-Baumarkt – kann bei Bedarf ein Bypass geöffnet werden. „Wenn sie immer offen wäre, dann könnten einige auf die Idee kommen, die Straßen als Schleichwege zu nutzen“, schießt Hoffschlag eine dauerhafte Öffnung aus. „Wenn es erforderlich wird, dann machen wir das aber für einige Firmen.“ Diese müssten jetzt allerdings auf die Bauleitung zukommen.

Derzeit konkurrieren Baufahrzeuge, Lieferanten und Kunden um den engen Straßenraum, auf dem Baumaterial nicht nur transportiert, sondern auch eingelagert und verbaut werden muss. Es kommt immer wieder zu chaotischen Fahrzeugbegegnungen. „Es hat auch schon eine Anzeige in einem besonders rücksichtslosen Fall gegeben“, bitten die städtischen Mitarbeiter um gegenseitige Rücksichtnahme.