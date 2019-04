Sabine Kuklinski wird künftig die Pfarrstelle 2 ( Epe ) und Willy Bartkowski die Pfarrstelle 3 (Paul-Gerhardt-Heim) besetzen. „Das Presbyterium ist davon überzeugt, eine sehr gute Wahl getroffen zu haben. Mit dem jetzigen Pfarrteam und dem gegenwärtigen Presbyterium, sehr gern in Kooperation mit weiteren interessiert, konstruktiv Mitwirkenden, soll die weitere Zukunft unserer Gemeinde eingeleitet werden, vornehmlich die gesamtgemeindliche Ausrichtung vorangebracht werden und aus drei (bis zum Sommer 2018 nahezu selbstständigen) Gemeindebezirken eine Einheit in einem guten Miteinander geschaffen werden“, heißt es dazu in einer von Pfarrer Uwe Riese verfassten Mitteilung. Diese neue Ausrichtung werde auch vom Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, vornehmlich vom Strukturausschuss und vom Kreissynodalvorstand, begrüßt.

Für „den Willen, den Mut und das fleißige Engagement des Presbyteriums“, diesen Weg nun deutlich entschlossener zu gehen, dankte Superintendent Joachim Anicker, der die intensive Arbeit des Presbyteriums gerade in der Phase der Doppelvakanz der beiden Pfarrstellen würdigte und die Entscheidung sowohl von Pfarrerin Kuklinski als auch von Pfarrer Bartkowski, sich als Geistliche in der Ev. Kirchengemeinde zu bewerben und damit vor Ort bleiben zu wollen, als großes Kompliment an die Gronauer Kirchengemeinde wertet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hoffnungs- und vertrauensvoll will die Gemeinde nach eigenen Angaben diesen Weg weiter beschreiten. Dabei gelte, so Riese: „Nur als ein harmonisches Ganzes ist die Ev. Kirchengemeinde Gronau stark und kann ein lebendiges, vielfältiges Gemeindeleben gestalten. Gehen wir unsere Aufgaben und Herausforderungen an und machen uns gemeinsam auf den Weg. Ganz im Sinne unseres Leitbildes „Näher als du glaubst“ möchten wir als Gemeinde nahe sein: Nah beim Worte Gottes und nah bei den Menschen.“