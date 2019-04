Lichtdurchflutete südliche Landschaften

Bredow ist ein typischer Vertreter oder besser gesagt Schicksalsgenosse der „Verschollenen Generation“. An der Kunstgewerbeschule in Berlin ausgebildet, arbeitete er in den späten 30er-Jahren als Gebrauchsgrafiker und wurde schließlich Soldat. Als in den 50er-Jahren die abstrakte Kunst als die einzige mögliche Richtung propagiert wurde, blieb Bredow dem expressiv Gegenständlichen weitgehend treu. Von älteren Expressionisten wie Karl Schmidt-Rottluff zwar anerkannt, war ihm zu Lebzeiten aber kein Erfolg als Künstler vergönnt. Bredow arbeitete stattdessen als Kunst- und Zeichenlehrer mit immer nur relativ kurzfristigen Verträgen, sodass er häufig seinen Arbeits- und damit auch Wohnort wechseln musste. Erst etwa 20 Jahre nach seinem plötzlichen Tod im November 1973 während einer Augenoperation wurde Rudolf Bredow vom Kunsthandel entdeckt. In der Galerie van Almsick fand die erste Ausstellung seiner Werke bereits 1996 statt.

Seine Nass-in-Nass-Technik hat Bredow in den 50er/60er-Jahren auf einem hohen Niveau etabliert. Bei einigen seiner späteren Arbeiten sind die Aquarellfarben so farbsatt, dass die Bilder an Gouachen denken lassen. Dann wiederum sind die Farben so zart und transparent, dass die Bleistiftlinien der Vorzeichnung durchscheinen, wie etwa bei „Blick über Llafranch III“ von 1966. Seine südlichen Landschaften zeigen häufig einen begrenzten Ausschnitt etwa eines Örtchens von einem etwas erhöhten Standpunkt aus betrachtet. Dabei variiert er den Grad der Abstraktion in den unterschiedlichen Arbeiten deutlich.

Die meisten gezeigten Aquarelle sind in den 60er-Jahren entstanden. Das früheste Werk in der Ausstellung stammt aus der Zeit um 1949 – „Ruderboote an der Ostsee“. Ein Boot nimmt den gesamten Vordergrund ein, und das Wasser erscheint in einem düsteren graublau. Dass er nur sehr gedeckte Farben verwendete, mag der Zeit geschuldet sein. Es war vielleicht kein besseres Material zu finden. Vielleicht war es aber auch erst die Mittelmeerkreuzfahrt 1955, zu der er eingeladen war, die ihn die Farbenpracht und Leuchtkraft des Südens entdecken ließ und seine Farbpalette aufhellte.

Außer den Aquarellen sind in der Ausstellung auch einige Farbkreidezeichnungen zu sehen. Im Gegensatz zur großzügig gestischen Handschrift der Aquarelle zeigen sie eine deutliche grafische Strenge. Die Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre entstanden Farbkreidezeichnungen zeigen durchweg Figuren. Darunter sind drei Zeichnungen mit religiösen Themen, die an die Glasmalerei gotischer Kathedralen erinnern. Besonders ausgeprägt ist dies bei den „Vier Betenden“ von 1958.

Die Ausstellung mit Aquarellen und Farbkreidezeichnungen von Rudolf Bredow ist noch bis zum 2. Juni in der Galerie van Almsick zu sehen. Geöffnet jeweils mittwochs bis freitags sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr. An Ostern (18. bis 24. April) sowie vom 1. bis zum 5. Mai ist die Galerie van Almsick geschlossen.