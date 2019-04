Familienunterhaltung mit Tradition

Vom morgigen Donnerstag bis Sonntag (14. April) gastiert der Zirkus in Gronau. Vorstellungen sind von Donnerstag bis Samstag jeweils um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.

In der Manege und in der Luft präsentiert der Zirkus zum Beispiel die Clowns Peppino und Guiseppe aus Frankreich, preisgekrönte Artistik aus Polen: Gino Kaselowsky kommt mit seiner Handstand-Akrobatik auf Stühlen auf sieben Höhenmeter unter dem Zirkuszelt. „Feuerschlucker Ramangarni hält den Rekord in der Feuerschluck-Kunst, er speit die längste Flamme bis zu sechs Meter und lässt sich das Feuer langsam auf der Zunge zergehen“, heißt es in einer Mitteilung des Circus Fantastico.

Donnerstag und Freitag ist Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Am Sonntag haben „Omis“ in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Infotelefon: 0163 4637742