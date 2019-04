Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, sich in den Jahren 2009 bis 2014 in Beckum, Gronau und anderen Orten wegen bandenmäßigen Betruges sowie Urkundenfälschung schuldig gemacht zu haben. Gemeinsam mit anderen soll der Angeklagte Versicherungsverträge für eine Vielzahl nicht existenter Personen zur Provisionierung bei verschiedenen Versicherungen hergestellt haben. In einer Vielzahl von Fällen soll der Bande dadurch eine Maklerprovision ausgezahlt worden sein, welche dieser tatsächlich nicht zugestanden habe. Laut Anklageschrift soll der Angeklagte weiter gemeinsam mit den Mittätern real nicht existente Personen „geschaffen“ haben, um so Darlehen in großem Umfang von verschiedenen Banken zu erlangen.

Zur Frage nach dem Urheber der total gefälschten Ausweise räumte der Angeklagte ein, dass sie aus seiner Werkstatt stammen. Seine Arbeit bestand darin, nicht existierende Personen, die ihm in einer Liste übergeben wurden, in seinen Computer einzutragen. Die Fotos wurden gescannt, handwerklich ausgedruckt und laminiert. Damit die Ausweise einen gebrauchten Anschein erwecken sollten, wurde mit „heißer Nadel“ nachgeholfen.

Von den komplett erfundenen Personen sollten Kredite aufgenommen werden. Um die Legende mit Leben auszufüllen, wurden ebenso Wohnungen erfunden und teilweise auch angemietet, die regulären Briefkästen mit falschen Namen versehen. In der Briefkastenpflege hatte der Angeklagte auch seinen Part. So fuhr er unter anderem einen Zuarbeiter zu den jeweiligen Orten. Der wiederum entnahm dann die Post zur Weitergabe an den Drahtzieher.

Am Dienstag trat dann eine Angestellte einer Bank in den Zeugenstand. Die Bank war es auch, die 2011 wegen Kreditbetrügereien Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt hatte. Wie die Zeugin berichtete, seien die Betrügereien zunächst nicht festgestellt worden. Das ganze Ausmaß sei zutage getreten, als ein Bankkunde durch gefälschte Gehaltsnachweise und durch Kontoauszüge verdächtig aufgefallen sei. „Das passte alles nicht zusammen.“

Der Gesamtschaden der Bank – die Autokredite an die Betrüger vergeben hatte – liegt bei über 400 000 Euro. Der Versuch, die Forderungen einzuziehen, gelang bisher nicht.

Der Prozess wird fortgesetzt. Insgesamt sind noch weitere acht Verhandlungstage terminiert.