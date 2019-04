Der offene Eichensarg lässt keinen Zweifel: Es geht um Tod und Sterben. Aber nicht nur darum: „Hinterm Horizont geht’s weiter. . .“ – diese Zuversicht, die Udo Lindenberg in seinem Song besingt, haben Pastoralreferent Kai Kaczikowski und sein Team aus der Jugendseelsorgekonferenz (Juseko) im Dekanat Dorsten aufgegriffen: „Mit bekannten Liedtexten und Sprüchen aus der Werbung wollen wir neugierig machen auf die Bibel“, sagt der Stadtjugend- und Schulseelsorger der Dorstener Pfarrei St. Paulus. Dazu haben Kaczikowski und Co. eine interaktive Ausstellung konzipiert, die ausgeliehen werden kann. Momentan ist sie samt offenem Sarg in der FBS in Gronau zu sehen.

„Die Bibel #(er)leben“, so der Titel der Ausstellung, nehme die menschlichen Lebensphasen auf, beschreibt Kaczikowski die Idee. An den einzelnen Stationen wie „Ich bin im siebten Him-mel“, „Das Leben ist ein mieser Verräter“ und „Leben – nichts ist unmöglich“ rücken unter anderem die Themen Liebe, Leid und Lebensideale in den Mittelpunkt.

Die Stationen präsentieren jeweils Bibelzitate in ungewöhnlicher Form, sodass besonders junge Besucher eine Verbindung zu ihren eigenen Erfahrungen herstellen können. „Sie sollen merken, dass die Bibel mehr mit ihrem Leben und ihrem Glauben zu tun hat, als die meisten denken“, benennt Kaczikowski ein Ziel der Ausstellung.

Immer wieder können die Besucher nicht nur etwas erleben, sie dürfen auch selbst aktiv werden. Beispielsweise ist bei der Station zum Thema Tod eine Plexiglasscheibe aufgebaut, auf der sie schriftlich festhalten sollen, was sie noch in ihrem Leben machen möchten. Und weil der Tod nach christlicher Überzeugung nicht das Ende ist, steht neben dem Sarg ein Bild, das die Auferstehung symbolisiert: „Wir wollen Hoffnung geben“, betont Kaczikowski.

An der Schicksals-Station sind Bilder etwa von Krankheit, Unglück, Terror und Drogen zu sehen. Daneben liegen Gehhilfen, Medikamente, Spritzen, leere Weinflaschen, eine Spielzeugpistole. Außerdem können sich die Besucher einen Ausschnitt aus dem Kinofilm „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ anschauen. Mithilfe von Impulsfragen sollen sie später aufschreiben, wann sie sich vom Schicksal verraten gefühlt haben – und wer ihnen in dieser Situation geholfen hat. In einer Schale sind Bibellose. „Die Verse sollen auch hier am Ende wieder Kraft geben und Mut machen“, fügt Kaczikowski an.

Die Resonanz auf die sechs Stationen der Ausstellung sind sehr positiv. Besonders Schulklassen und Jugendgruppen sind begeistert vom lebensnahen Konzept.

Pfarreien und Einrichtungen, die Interesse an einer Ausleihe haben, können sich melden bei Kai Kaczikowski unter ✆ 02362 790405 oder per E-Mail an kaczikowski@bistum-muenster.de