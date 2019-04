Epe lacht bis in die Nacht

David Grashoff , Michael Schönen, Janine vom Olivenbaum, Berhane Berhane und Tobi Freudenthal sind die Gäste bei „ Epe lacht“. Jeder dieser fünf Comedians kommt am Freitag nach und nach in den fünf Lokalen in Epe vorbei und sorgt dort für jeweils 15 bis 20 Minuten für Stimmung. Das Publikum kann so einen gemütlichen und lustigen Abend in einer der teilnehmenden Gaststätten genießen und sieht in jedem Fall jeden der fünf Spaßmacher. Mit dabei sind die Latüchte, das Alte Gasthaus Meyer, das Eper Wirtshaus, das Hotel Bügner und das Hotel Ammertmann.

Wer die Stimmung in einem der anderen Läden erleben will oder einen Komiker zweimal sehen möchte, kann selbstverständlich das Lokal wechseln. Denn die teilnehmenden Gaststätten liegen in Epe nicht weit auseinander.

Thematisch dürften die fünf Spaßmacher auf jeden Fall ein breites Publikum ansprechen, denn ob Beziehungsstress oder Erziehungstipps, Missverständnisse beim Hairstylisten oder der Partnerwahl: Schwerpunkte sind die Komik des Alltags gewürzt mit einem Schuss Selbstironie, heißt es in einer Ankündigung.

Karten gibt es im Vorverlauf für zwölf Euro im Touristik-Service Gronau, den teilnehmenden Gaststätten sowie online bei Eventim. Los geht es um 20 Uhr. Ende ist gegen 22.45 Uhr.