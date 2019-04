Badespaß in den Osterferien

Gronau -

Gute Nachricht für alle, die in den Osterferien daheim bleiben: Da in den Ferien das Schulschwimmen entfällt, bietet das Gronauer Hallenbad erweiterte Öffnungszeiten an. Sogar am Karfreitag und Ostermontag darf von 8 bis 18 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Konstantin Weber, Teamleiter Bäder bei den Stadtwerken Gronau: „Mit den zusätzlichen Öffnungszeiten an den beiden Feiertagen bieten wir fast die ganzen Ferien hindurch Badespaß pur und hoffen, dass alle Daheimgebliebenen unser Angebot gut annehmen.“