Sehnsucht nach Frieden äußert sich in Sternwallfahrt

Etwa 250 Frauen aus dem ganzen Dekanat haben am Mittwochnachmittag an der ökumenischen Sternwallfahrt nach Epe teilgenommen. Vom Agatha-Domizil, dem Pfarrhof und vom Kirchplatz aus zogen sie in die St.-Agatha-Kirche ein. Den Wortgottesdienst hielt Präses Pfarrer Ludger Reckers. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Sehnsucht nach Frieden, den die Teilnehmerinnen längst nicht verwirklicht sehen. Darum finden sie es wichtig, in der Kirche und den Gemeinden für den Frieden zu beten. Das wurde auch auf einigen Transparenten zu Ausdruck gebracht, die die Frauen bei ihrem Zug zur Kirche mitführten.