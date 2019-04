Wobei: Viel erfuhren die Politiker über das Projekt Dinkellager nicht. „Ich möchte anfangen mit der Erklärung, warum ich eigentlich nichts erklären möchte“, begann Groten seinen Ausführungen. Umfangreiche Erklärungen seien zum einen nicht nötig, denn: „Viele Teile können Sie sich ja schon ansehen: Das Gebäude steht. Und die Außengastronomie – also das, was jetzt in Kürze fertig sein soll – da kann man hinlaufen.“ Oder es sei im Internet anzuschauen: „Man kann, glaub´ ich, schon Tische reservieren, die noch nicht mal da sind . . .“

Den eigentlichen Grund für „diese etwas komische Methode“, wie Groten seine verbale Zurückhaltung umschrieb, lieferte er nach: „Wir sind ein Informationsunternehmen und überlegen uns sehr genau, wann wir etwas publizieren.“ Ewige Diskussionen, an deren Ende im Zweifel das Scheitern eines Projektes stehe, seien nicht sein Ding.

Ein paar Infos gab es aber doch: Etwa die, warum das Software-Unternehmen auch Gastronomie mache: Es gehe dabei um „Gastronomiebetriebe, die auf digitalem Kern basieren und anders funktionieren als all die anderen Unternehmen.“ In knapp zwei Wochen geht das Lokal „Bamboo“ auch in Gronau an den Start. Die Gastronomie im Dinkellager soll am 24. Oktober öffnen. Groten sprach in diesem Zusammenhang vom „Alten Garnlager“: „Ich sag ganz bewusst nicht Dinkellager. Für uns ist es das Alte Garnlager. So richtig klassisch, wie es früher mal war.“ Er habe sich lange mit der Geschichte Gronaus und seiner Textilindustrie beschäftigt. „Und da war für uns ganz klar, wir wollen das Gebäude in einen Zustand bringen, mit dem wir die alten Zeiten der Textilindustrie zurückholen und das Garnlager wiederbeleben.“

Die Gastronomie dort soll über das ganze Jahr laufen und sei, so Groten, „ein relativ großes Objekt über drei Etagen“. Die Begriffe „Restaurant“ und „Bar“ kamen ihm noch über die Lippen, mehr aber nicht. „Viel mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen, weil es noch nicht notwendig ist, dass da die ganze Stadt drüber diskutiert.“

Überflüssige Debatten, in denen jeder seinen Senf dazugebe – egal, ob er Ahnung habe oder nicht – gebe es, so der Ahauser, seitdem vor rund zehn Jahren die Social-Media-Kanäle geschaffen worden seien. Mit dem Ergebnis, dass vieles in Diskussionen gedreht und verändert werde. „Aber der viel größere Effekt ist ein anderer“, so Groten, der in dieser Entwicklung Parallelen zur Show „Deutschland sucht die Superstar“ sah: „Inzwischen hat die Jury einen höheren Stellenwert als der Künstler, der was macht.“ Übertragen auf die öffentliche Debatte in den Netzwerken bedeute das: „Jeder, der irgendetwas loswerden will, kriegt Gehör zu der Geschichte. Und diejenigen, die was machen wollen, sind die, die sich dann den ganzen Krempel anhören.“

Das führe „im Grunde zu nichts. Und das ist der Grund, warum wir uns mit den öffentlichen Dingen zurückhalten und sie so publizieren, wie sie wichtig sind“ – etwa im Bereich der Genehmigungsverfahren oder wenn es um die Akzeptanz der Pläne bei den Menschen gehe. Groten: „Das hat bisher sehr gut funktioniert.“

Ludger Hönerlage (CDU) gab Groten in Teilen recht: „Lieber nicht soviel diskutieren und zerreden, da geht einiges kaputt“, räumte er ein. „Da sind wir in Gronau leidgeprüft.“ Er hoffe, so Hönerlage, auf ein schönes neues Gastronomieobjekt in der Stadt und dankte für das Engagement Grotens und des Gronauers Benedikt Böing.

Erich Schwartze (FDP) sah Grotens Ausführungen kritischer: „Ich bin noch sehr analog. Und ich konnte mit Ihrem Vortrag nichts anfangen.“ Allerdings: Auch er freue sich, wenn im Bereich Dinkellager was passiere. Schwartze richtete im Zusammenhang mit Baugenehmigung und Pkw-Stellplätzen Fragen an die Verwaltung.

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick betonte in seiner Antwort, dass es am Standort um zwei Baugenehmigungen – nämlich für die Gastronomie drinnen (Dinkellager) und die draußen (Bamboo) gehe. Drinnen sei im Zuge der bisherigen Arbeiten noch nichts gemacht worden, was baugenehmigungspflichtig sei. Die Genehmigung sei in Arbeit. Die Außengastronomie dürfe auf Dauer nur betrieben werden, wenn auch im Dinkellager Gastronomie stattfinde. „Da gibt es absoluten Konsens und daran wird mit Hochdruck gearbeitet.“ Das Thema Stellplätze sei an der Stelle „sensibel“, so der Stadtbaurat. Das komplexe Verfahren befinde sich in der Prüfung. Für die Außengastronomie seien ausreichend Plätze vorhanden. Für das Dinkellager seien „in ganz, ganz grauer Vorzeit“ (Groß-Holtick) Stellplätze über eine Baulast auf einem anderen Grundstück gesichert worden. Bei der Prüfung der damit zusammenhängenden Fragen sei die Verwaltung am Ball.