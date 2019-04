„Für mich ist das Drio nicht tot“, betonte Doetkotte vor den Mitgliedern der Kaufmannschaft. Die Stadt befinde sich mit den Investoren nach wie vor in Gesprächen. Diese arbeiten demnach an einem Plan B, der dem Rat am 15. Mai vorgestellt werden soll.

„Bis dahin muss auch die Frage wieder auf den Tisch, was mit der städtischen Tiefgarage passieren soll.“ Der Bürgermeister verdeutlichte am Beispiel des Drio 3 die Probleme, die im Laufe der vergangenen Planungsphase aufgetreten seien und vorab nicht ersichtlich waren. „Und die kann man lösen.“ Denkbar sei beispielsweise, dass die Stadt an dieser Stelle nicht das Eigentum aufgebe. Auch könne er sich vorstellen, dass beispielsweise das Drio 1 etwas kleiner als ursprünglich vorgesehen ausfalle. „Wichtig ist, dass dort Einzelhandel angesiedelt wird.“ Aber das sei augenscheinlich problematisch.

Wie schwierig es sei, attraktive namhafte Mieter zu finden, verdeutlichte Theo Dreier und verwies auf andere Kommunen. „Es darf dort kein Leerstand entstehen“, betonte der erfahrene Einzelhändler und verwies darauf, dass von den größeren Ketten derzeit kaum jemand expandiere und intensiv auf der Suche nach Geschäftsräumen sei.

Neben inhaltlichen Planungen für die kommenden Monate standen beim Cityring auch Personalfragen auf der Tagesordnung. Von den vier Vorstandspositionen standen zwei zur Wahl an. Mechtild Hölscher wurde wiedergewählt, Mike Schäfer stand für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Sein Vorstandsposten bleibt frei und soll zu einem späteren Zeitpunkt neu besetzt werden.

Festhalten will der Cityring an den vier verkaufsoffenen Sonntagen zum Jazzfest, zur Kirmes, zum Stadtfest sowie zum Weihnachtsmarkt.

Elke Rinke vom Stadtmarketing stellt die Aktion zum Heimatshoppen 2019 am 5. September (Donnerstag) vor. An diesem langen Verkaufsabend unter dem Motto „Du mit mir“ sollen Kaufleute in der Innenstadt andere Gewerbetreibende einladen, um sich gemeinsam zu präsentieren und so auf eine interessante Weise potenzielle Besucher anzusprechen. Dazu wird ein Shuttle-Bus zwischen Gronau und Epe eingesetzt.

Eine Neuauflage wird die Aktion „Shopping Star“ erhalten. Dieses Mal dürfen auch Männer an den Start gehen. Mitte August sollen die Teilnehmer feststehen, Ende September die Filmaufnahmen erfolgen und am 10. Oktober soll der Film im Cinetech gezeigt werden.