Geplant ist am Standort die Errichtung eines dreigeschossigen Objekts (plus Staffelgeschoss). Untergebracht werden sollen in der Immobilie zwei Geschäfte (rund 150 Quadratmeter), 16 Wohneinheiten und eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen. Die vorhandene Grundstücksfläche beträgt rund 840 Quadratmeter, die Gebäudehöhe wird bei 12,25 Meter liegen.

Einen Bebauungsplan gibt es für den Standort nicht. Planungsrechtlicht hat die Verwaltung also zu prüfen, ob sich das Objekt nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches in die nähere Umgebung einfügt. Das sei der Fall, sagt die Fachverwaltung und hat deshalb – vorbehaltlich der Prüfung weiterer bauordnungsrechtlicher Fragen – keine Bedenken gegen den Neubau. Als Referenzobjekt gibt die Verwaltung das gegenüberliegende Gebäude Parkweg 1-7 an. Dieses Gebäude habe auch drei Vollgeschosse und zwei Geschosse im Dachraum bei einer Grundstücksfläche von 812 Quadratmetern.

Martin Dust ( CDU ) und Rainer Reimer (SPD) sahen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Objekt. Dust merkte lediglich an, dass ein Balkon „unangemessen nah“ an ein Nachbarhaus heranreiche. Darüber sollte mit dem Investor gesprochen werden, um eine bessere Lösung zu finden. Erich Schwartze (FDP) hatte indes insgesamt Probleme mit dem Baukörper an diesem für das Eper Ortsbild prägenden Eingangsbereich der Stadt. Auch äußerte er Zweifel an der Auffassung der Verwaltung, dass sich das neue Objekt in die Umgebung einfüge. Zwar gebe es auf der einen Seite gegenüber dem Neubau das Gebäude Parkweg 1-7 (ehemaliges Anwesen Richters). „Auf der anderen Seite stehen aber nur kleine Schöppkes“, so Schwartze. Und: „Ob sich etwas einfügt, wissen Sie erst, wenn Sie ein rechtskräftiges Urteil haben“, so seine Bewertung. Er beantragte, für das Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, das Baugesuch zurückzustellen und eine Veränderungssperre zu verhängen.

Damit konnte er sich am Ende nicht durchsetzen; handelte sich von Ludger Hönerlage sogar noch Kritik ein: „Bei bestimmten Projekten wird alles immer von Bedenkenträgern zerredet“, so der CDU-Mann. Schwartze konterte: „Ich gebe hier nur wider, was ich in Epe derzeit höre.“ Dass diese Argumente der Bürger als Bedenkenträgerei gewertet würden, „weise ich zurück“.