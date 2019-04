Telefon am Bahnhof wird abgebaut

Epe -

Die Tage sind gezählt: Das Münztelefon am Eper Bahnhof wird in Kürze abgebaut. Das hat die Telekom jetzt der Stadt Gronau mitgeteilt. Joachim Krafzik, Leiter des Fachdienstes Stadtplanung, informierte am Dienstagabend den Bauausschuss über die Entscheidung. Mit dem Abbau verschwindet ein weiterer „öffentlicher Fernsprecher“ aus dem Stadtbild. Die Telekom habe darauf verwiesen, dass sie das Gerät an diesem Standort abbauen werden, weil es schlicht nicht wirtschaftlich sei. „Null Euro“ Einnahmen habe es in letzter Zeit gegeben. Schlicht und einfach sei festzustellen, dass öffentliche Telefone in Zeiten vom Smartphones „ein Relikt der Vergangenheit sind“, so Krafzik.