Im Kampf gegen Herzkrankheiten

Die bisherigen Erfolge der Arbeit sind auch in Berlin auf Interesse gestoßen: Das Bundesministerium für Wirtschaft fördert das deutsch-niederländische Konsortium „Quickstep”, dessen Arbeit auf den Forschungen der „Organ-on-a-Chip“-Technologie aufbaut, mit einer Million Euro. Mit dem Geld soll eine kompakte, automatisierte Screening- und Testplattform für Vorhofflimmern entwickelt werden. Die „Organ-on-a-Chip“-Technologie verspricht die Arzneimittelprüfung für Herzkrankheiten zu revolutionieren.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit eine der häufigsten Todesursachen. In vielen Fällen ist eine Herztransplantation die einzige Möglichkeit, Leben zu retten. Doch neue Erkenntnisse zu genetischen Faktoren der Herzkrankheiten legen nahe, dass viele dieser Patienten auch durch zielgerichtete Therapien behandelt werden könnten. Und dazu kann die neue Methode von Quickstep einen Beitrag leisten. „Die Idee wurde vor einem guten Jahr geboren“, sagt Peter Schön , der als internationaler Projektkoordinator fungiert. Die bisher erfolgten Forschungen mit Herzmuskelzellen stellen die Basis für die anstehenden Arbeiten dar. Es hat bereits Fortschritte gegeben: Mittlerweile lassen sich Parameter während der laufenden Versuche ändern, und beim Screening gibt es mehr Durchsatz. „Das Ganze ist sehr interessant für die Pharmaindustrie“, sagt Peter Schön.

Das Quickstep-Projekt befasst sich mit dem Vorhofflimmern, einer Form der Herzrhythmusstörung. Vorhofflimmern verursacht spezifische Veränderungen in den elektrischen, kontraktilen und strukturellen Eigenschaften von Herzmuskelzellen, die als „Re-Modelling“ bezeichnet werden. Funktionsstörungen in diesen Zellen sind eine Ursache für die unregelmäßige Herztätigkeit. Daher besteht ein großes Interesse an therapeutischen Ansätzen, die auf die Mechanismen abzielen, die dem Re-Modelling bei Vorhofflimmern zugrunde liegen.

Die geplante Plattform für miniaturisierte Tests an Herzmuskelzellen soll auch im Drug-Screening und in der Präzisionsmedizin eingesetzt werden.

„Bei dem Projekt arbeiten Partner aus Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden zusammen“, sagt Schön. Die Leitung liegt in Händen der Ionovation GmbH (Bissendorf bei Osnabrück) in Zusammenarbeit mit den Partnern der Saxion und Micronit Microtechnologies (Enschede). Auch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Biomedical Technology Zentrum) ist Partner neben weiteren akademischen Forschungsinstituten und mittelständischer Unternehmen aus beiden Ländern.

Die Projektidee wurde im Rahmen des deutsch-niederländischen ZIM-Netzwerks für „Lab on a Chip“-Technologien entwickelt, das 2017 gegründet wurde. (ZIM steht für „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“, das vom Bundes-Wirtschaftsministerium unterstützt wird).

Am 29. Mai findet eine zweite Konferenz des Netzwerks an der Saxion in Enschede statt. Dabei werden die aktuellen Forschungen zum Thema „Organs-on-a-Chip“ besprochen.