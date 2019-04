Präventive Lösungen gegen Missbrauch

Gronau -

Eine neue Projektgruppe in der Pfarrgemeinde St. Antonius wird das „Institutionelle Schutzkonzept“ (ISK) erarbeiten. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie schutz- und hilfebedürftiger Erwachsener vor grenzverletzendem Verhalten und sexualisierter Gewalt ist ein bedeutsames Thema, besonders seit dem Bekanntwerden der vielen Missbrauchstaten in der katholischen Kirche. Im Bistum Münster wurden deshalb präventive Lösungen erarbeitet. Jede Kirchengemeinde und katholische Institution ist aufgefordert, Präventionsmaßnahmen in einem ISK festzuhalten.