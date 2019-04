Grünes Licht für Neubau

Epe -

Anlieger der Kolping­straße werden mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, die Entscheidung des Bauausschusses aber stand am Dienstagabend fest. Trotz eines „Einspruchs“ der Anlieger wird ein Neubauvorhaben mit neun Wohneinheiten an der Straße genehmigt. Das beschlossen die Politiker einstimmig. Allerdings: In der Ratssitzung am Mittwoch teilte Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick mit, dass die Beratung und Beschlussfassung über den Punkt in der nächsten Sitzung des Ausschusses wiederholt werden müsse. Er habe – in Abstimmung mit dem Ausschuss-Vorsitzenden – den Bürgermeister gebeten, den Beschluss zu beanstanden. Der Grund: Es sei nicht exakt festzustellen, wer sich an der Beratung im Bauausschuss beteiligt habe und wer nicht. Diese Situation sei entstanden, weil im Ausschuss-Rund auch sachkundige Einwohner und ordentliche Ausschussmitglieder gesessen hätten, die wegen Befangenheit nicht hätten teilnehmen dürfen. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass Ausschussmitglieder bei Befangenheit den Kreis der Beratenden verlassen müssen. Eben das sei in der fraglichen Sitzung nicht in erkennbarer Weise geschehen und deshalb unklar, wer teilgenommen habe und wer nicht.