Zusammenstoß beim Rücksetzen

Gronau -

Das Abbremsen hatte an der auf Rot umschaltenden Ampel gerade noch geklappt. Doch als ein 34-Jähriger am Mittwoch seinen Wagen zurücksetzte, kam es zum Unfall. Der Gronauer hatte gegen 22.30 Uhr die Ochtruper Straße in Richtung Niederlande befahren. An der Ampelkreuzung mit der Vereinsstraße hielt er an, kam aber erst auf der Haltelinie zum Stehen und wollte deshalb zurücksetzen. Dabei prallte er gegen den hinter ihm wartenden Wagen eines 28-jährigen Gronauers. Eine 29-Jährige Gronauerin erlitt dabei leichte Verletzungen, sie hatte im Wagen des 28-Jährigen gesessen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.800 Euro. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.