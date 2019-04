In den Wochen zuvor hatten die Fraktionen das Zahlenwerk teils allein, teils in Kooperation mit anderen Fraktionen, ausgiebig beraten und sich bei Sachfragen der Kompetenz von Stadtkämmerer Jörg Eising bedient. In den Fachausschüssen wurden danach die Änderungswünsche diskutiert, ehe jetzt der Stadtrat das letzten Wort in den Beratungen hatte. Die Kritik, dass die Verabschiedung des Etats auch in diesem Jahr eigentlich wieder viel zu spät erfolge (bis zur Genehmigung durch den Kreis gehen weitere Wochen ins Land) war in einigen der Haushaltsreden deutlich zu hören. Allerdings waren sich die Politiker einig, dass ein massiver Grund dafür sicher in den Bürgermeisterwahlen zu suchen war. Die mit Bürgermeister Rainer Doetkotte und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick in Teilen neu besetzte Verwaltungsleitung nahm denn am Mittwoch auch den Wunsch und die Hoffnung aus dem Ratsrund mit, dass es in diesem Jahr früher in die Etatberatung und die Verabschiedung gehen könnte.

Die größten Positionen auf der Ertragsseite sind mit 54 Millionen Euro die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Weitere 16,6 Millionen Euro werden aus der Einkommenssteuer und rund 5,6 Millionen Euro aus der Umsatzsteuer in die Stadtkasse gespült. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist laut Haushaltssatzung nicht geplant, der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung verwendet werden dürfen, ist auf 30 Millionen Euro festgesetzt worden.

Bei den Aufwendungen fallen mit 30,5 Millionen Euro die Ausgaben für die Personalaufwendungen ins Auge, gefolgt von der Kreisumlage (18,1 Millionen Euro) und der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (217 v. H.), die Grundsteuer B (429 v. H.) und die Gewerbesteuer (417 v.H.) bleiben auf dem Vorjahresniveau stabil.

In ihren Etatreden setzten die Ratsvertreter der Fraktionen und Parteien ganz unterschiedliche Schwerpunkte. In fast allen Beiträgen wurde aber die aktuelle Entwicklung rund um das Drio thematisiert. Erich Schwartze (FDP) mahnte in weiten Teilen seiner Rede das Bemühen um soziale Gerechtigkeit in der Stadt an. Für die fraktionslose Gabi Drees war es die erste Haushaltsrede.