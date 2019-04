„Lassen Sie uns die Baustellen fertig machen!“

Laschke mahnte in diesem Zusammenhang mehr Realitätssinn bei der Planung von Projekten an. Dabei gehe es ihm nicht um die Aufgaben als solche. „Es geht mir um die Wirkung der Planung und der Kommunikation in die Bürgerschaft. Da müssen wir realistischer werden, um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Wir nehmen uns ein Rekordinvestment von 33 Millionen Euro für 2019 vor. Aber es wird realistisch in diesem Jahr doch nicht mehr als zwei Drittel davon erreicht werden können.“ Das habe nichts mit fehlendem Engagement zu tun. „Die Projekte sind so groß, komplex und teilweise voneinander abhängig, dass es normal ist, dass nicht alles plangemäß umgesetzt werden kann.“

Mit Blick auf die Innenstadt warb Laschke dafür, Verwaltung und Drio-Investoren die Frist bis zum 15. Mai zur Überarbeitung der Planung einzuräumen. Wenn dabei „die Vielzahl der Erkenntnisse der letzten zwei Jahre zu Ansätzen der besseren städtebaulichen Gestaltung und einer Kostenreduzierung führt, dann sind ein paar Wochen ein gutes Investment“.

Parallel dazu sollten die übrigen Themenfelder (Freiraumplanung, Bahnhofstraße, Verwaltungsgebäude), aber auch die Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Kultur, Schule, Sport und medizinische Versorgung weiter vorangetrieben werden. Mit Blick auf die Zusammensetzung der jetzt neuen Verwaltungsspitze zeigte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende überzeugt, dass es gelingt, „die Verwaltungs-PS auf die Straße zu bringen.“