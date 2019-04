Mehr politisches und finanzielles Engagement mahnte das GAL-Ratsmitglied für den Bereich Jugendarbeit, für Stadtbus- und Mobilitätskonzept an. Die Drio-Diskussion erinnere ihn an das Märchen von des Kaisers neue Kleider: „Die Ratsmehrheit hat von Anfang an die Planungen bejubelt – und weiß bis heute nicht, welche Produkte im Drio angeboten werden sollen.“

Buchholz warb für wirkliche „neue Kleider“: Erfreulich wären „Meldungen über neue Fachgeschäfte, die gut mit dem Rad erreichbar sind und nachhaltige Angebote statt Ein-Euro-Plastik bieten. Erfreulich wären auch Meldungen über ein attraktives ÖPNV-Angebot und Angebote für Kinder und Jugendliche von drei bis 103.