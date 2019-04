Digitalisierung bleibt große Aufgabe für die Zukunft

Für Pro Bürgerschaft/Piraten wünschte Stephan Strestik der Stadt „immer eine Handbreit Konjunktur unterm Kiel, dann erreichen wir das Ziel“. Mit Blick auf große Investitionen sei erforderlich, die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren. Denn: „Investitionen sind die Eltern der Schulden für die Kinder“. Gleichwohl sei es richtig zu investieren. Nach den Gesamtschulen müsse jetzt planbar in alle weiteren Schulformen investiert werden. Auch die Digitalisierung bleibe eine große Herausforderung. „Die Chance, die Ortskerne in einem Aufwisch mit den Außenbereichen zu entwickeln, ist verpasst. Wie geht es jetzt weiter?“, fragte Strestik. Neben der technischen Ausstattung („Digitalisierung ist aber mehr als Tablets an Schulen und GigaBit in der Erde“) gelte es, eine offene, kooperative Kultur, ein Verschieben der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung, Service und Self-Service zu entwickeln. Das seien Dreh- und Angelpunkte, für deren Erreichung der Wille zur Umsetzung erforderlich seien. Zugleich biete sich die Chance, Personal in der Verwaltung einzusparen.