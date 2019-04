Schwartze warb dann für eine Gerechtigkeitsdebatte in Staat und Stadt. Gronau sei einerseits eine finanziell gut situierte Stadt; andererseits gehörten die Bürger laut Statistik zu den ärmsten in NRW. „Dieser Widerspruch ist es, der uns herausfordern muss. Diese Dissonanz in unserer kommunalen Realität aufzulösen, hat nach einer gesunden Haushaltsstruktur Priorität.“

Zwischen der Bevölkerung und ihren Politikern habe sich – im Land, aber auch in der Stadt – „ein tiefer Graben der Entfremdung aufgetan“, so Schwartze. Die meisten Bürger trauten den Politikern schon lange nicht mehr zu, ihr Gemeinwesen angemessen zu führen und zu gestalten. „Entfremdung in unglückseliger Partnerschaft mit sozialer Ungerechtigkeit bilden ein hochexplosives Gemisch“, so der Liberale, der daraus Ziele für das kommunale Handeln ableitete: „1. die Entfremdung, die auch zwischen dem Rat der Stadt Gronau und der Bevölkerung unserer Stadt besteht, abzubauen. 2. Gerechtigkeit in unserer Gemeinde herzustellen.“ Schwartze nannte dazu Beispiele – von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bis zu sozio-kulturellen Begleitmaßnahmen von Stadtentwicklungsprojekten.

Von der Politik erwarte der Bürger in diesem Kontext klare Entscheidungen, wo nötig aber auch Kompromisse und eine – heute in Politik und Verwaltung häufig nicht vorhandene – Kultur des Versagens, die es zulasse, aus Misserfolgen Lernprozesse zu machen.