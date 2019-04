Nicht der Untergang des Abendlandes

Gronau -

Der Haushaltsentwurf 2019 enthalte viele gute Ansätze, um die Stadt voranzubringen. „Deshalb werden wir ihm zustimmen“, so Fraktionschef Norbert Ricking am Ende seiner Rede. Das Zahlenwerk „kann sich im Wesentlichen sehen lassen“, wie er betonte. „Im Gegensatz zum letzten Jahr weisen wir nur ein Defizit von unter einer Million Euro aus, die Schuldenentwicklung läuft in den geplanten Bahnen, die Rücklagen bleiben stabil und die sogenannte Ausgleichsrücklage entwickelt sich – und das ist neu – in der mittelfristigen Planung wieder nach oben.“