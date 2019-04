Realistische Zahlen angemahnt

Dass die Verwaltung auf eine Anhebung der Steuerhebesätze verzichte, begrüße die UWG, weil das Geld am besten bei den Bürgern aufgehoben sei.

Unverständlich sei für die UWG, dass die Verwaltung in den Jahren 2018 bis 2020 Investitionen in Höhe von 107 Millionen im Etat vorgesehen habe. „Geschafft hat die Verwaltung im abgelaufenen Jahr davon nur einen Bruchteil. Selbst wenn die Verwaltung wollte, dürfte es nahezu unmöglich sein, diese Investitionen zu realisieren, da schlichtweg die Arbeitskraft intern, aber auch die zu beauftragenden externen Leistungen am Markt fehlen.“ Hier mahnte die UWG realistische Zahlen an.

Mit Blick auf das Drio sei es bedauerlich, dass die Mieter für das Objekt nicht gewonnen werden konnten, „denn ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass nur ein gesunder Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten und Handel unsere Innenstadt beleben kann“. Die öffentlichen Debatten machten deutlich, dass auch die Bürger uneins seien über die Stadtentwicklung. Gleichwohl gab sich der UWG-Mann optimistisch: „Ich bin guten Mutes, dass der Bürgermeister und der Stadtbaurat mit den Investoren ein tragfähiges Konzept in der Ratssitzung am 15. Mai präsentieren werden. Es ist dann an uns, ein klares Signal für eine zukunftsfähige Stadt zu geben.“