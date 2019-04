Geld für Beton statt Sozialaufgaben

Marita Wagner erteilte dem Etat eine klare Absage: „Die Linke wird den Haushalt 2019 ablehnen. Dass nach wie vor Gelder für Baugebiete ausgewiesen werden, die wir grundsätzlich ablehnen, ist ein Grund. Dass immer mehr Geld in Beton und Teer gesteckt wird und damit eine Umkehr in der Bau- und Verkehrspolitik nicht erkennbar ist oder gar in eine falsche Richtung geht, und zudem ein Ungleichgewicht bezüglich der sozialen Ausrichtung der Stadt verloren geht, dem können wir nicht zustimmen.“