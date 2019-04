Einen doppelten Geburtstag feierte das Team Westmünsterland des Vereins Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen (VSE) am Freitag: 40 Jahre VSE und zehn Jahre VSE in Gronau. Gründungsmitglied Daniel Speer (r.) betonte in seiner Ansprache, dass die Arbeit des Vereins auf Selbstverwaltung und Basisdemokratie beruht. „Dieses Konzept ist so erfolgreich, dass Firmen im Silicon Valley uns das schon nachmachen“, sagte er augenzwinkernd. Bürgermeister Rainer Doet­kotte sagte, er finde das Projekt klasse und rief die Akteure auf: „Machen Sie weiter so, seien Sie Bestandteil unserer Stadt.“ Das Büro des sechsköpfigen VSE-­Teams Westmünsterland befindet sich an der Eichenhofstraße 13. Von hier aus bietet es stationäre und ambulante Leistungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe an. Zur Jubiläumsfeier war ein schicker Setra-Oldtimer vorgefahren. Nach der offiziellen Feier am Vormittag war für den Nachmittag eine etwas buntere Party mit Eltern, Kindern und Jugendlichen geplant. Die Damen auf dem Foto sind (v.l.) Simone Reckmann, Kerstin Cantauw und Sonja Brökel vom VSE-Team.