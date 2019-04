Rotlicht und eine geschlossene Halbschranke auch nach passieren des Zuges: Am Bahnübergang Gildehauser Straße der Strecke nach Münster staute sich am Freitag gegen 9 Uhr der Verkehr. Die technische Störung wurde gegen 9.15 gemeldet und musste von Technikern der Deutschen Bahn repariert werden, so eine Sprecherin des Unternehmens. „Die Anlage läuft nun komplett störungsfrei.“ Die Unannehmlichkeiten bittet die Bahn zu entschuldigen.