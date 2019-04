Kuscheln am Feuer

Prima Idee! Der Rat als Kuschel-Club: Alle – farblich sortiert – in Merino-Wolle gehüllt wie die Indianer in der Kriegsratrunde. Steigern ließe sich der Effekt noch durch ein Lagerfeuer in der Mitte. In den Flammen könnte dann die – nicht funktionierende – Lautsprecheranlage des Sitzungssaales verbrannt werden, über die Besucher sowieso nix hören. Schade nur, dass es mit Decken und Feuer (vorerst) nichts wird. Bürge­meister Doetkotte will an der Klimaanlage schrauben lassen, „damit wir weiter ohne Decken auskommen . . .“