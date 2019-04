Professionalität ist gefragt

Ob es nur ein Zufall war? Oder vielleicht doch ein verstecktes Zeichen? Fakt ist: Am Dienstagabend tagten die Kaufmannschaften in Gronau und Epe nahezu zeitgleich. Auch wenn sich die Tagesordnungen ein wenig unterschieden – die Herausforderungen, vor denen beide Interessengemeinschaften stehen, sind ziemlich ähnlich, die Reaktionen darauf möglicherweise ähnlicher, als einige vor nicht allzu langer Zeit noch gedacht hätten.

Ehrenamtliches Engagement kostet häufig nicht nur viel Zeit, es bringt in der Regel auch mehr Kritik als Lob ein – und dennoch gibt es immer wieder Personen, die viel Lebenszeit darin investieren. Herbert Nacke wurde in Epe im vergangenen Jahr nach rund drei Jahrzehnten Vorstandsarbeit verabschiedet, kümmert sich aber immer noch im Hintergrund um die Organisation der Märkte. Bernd Stichling gab am Dienstagabend nach 24 Jahren an der Spitze das Amt des Vorsitzenden ab. Zwar gelang es der Eper Werbegemeinschaft, mit Christian Kröger einen Nachfolger zu finden. Klassischer Einzelhändler ist der Sparkassenmitarbeiter aber nicht. Und auch das Amt des Schriftführers konnte erst nach einjähriger Vakanz wieder besetzt werden. Keine optimalen Vorzeichen für die zukünftige Arbeit.

In Gronau stehen Mechtild Hölscher, Stefan Homölle und Frank Schulte seit Jahren schon an der Spitze des Cityrings. Für den aus privaten Gründen ausgeschiedenen Mike Schäfer konnte aus der Mitgliederschaft kein direkter Nachfolger gefunden werden. Das zeugt nicht von Aufbruchstimmung, die eigentlich benötigt würde.

Dabei haben die Gronauer schon vor Jahren einen Schritt eingeleitet, den nun auch Epe zu gehen scheint: den Weg der Professionalisierung. Auf der einen Seite sind die Wünsche und Erwartungen der Besucher an ein Volksfest – sei es das Stadtfest in Gronau oder das vor der Tür stehende Frühlingsfest in Epe – kontinuierlich gestiegen. Als die Veranstaltungsformate für die verkaufsoffenen Wochenenden vor gut 30 Jahren ins Leben gerufen wurden, da stellten sie noch etwas Besonderes dar. Rund um die geöffneten Ladenlokale fand etwas statt, was Massen anzog, noch etwas Außergewöhnliches war. Heute ist der lange Samstag ein Wort aus den Geschichtsbüchern, Sonntagsöffnungen sind nur ein paar Kilometer weiter in den Niederlanden der Regel- und nicht mehr der Ausnahmefall. Und bei den Veranstaltungen droht ganz eindeutig die Verwechselbarkeit.

Auf der anderen Seite stehen gleich eine Vielzahl von Entwicklungen im Einzelhandel. Bedeutsam für die Werbegemeinschaften dürfte der Rückgang der inhabergeführten Geschäfte sein, die in der Regel den Personalpool für die Vereinigungen darstellten.

Und nicht nur die Zunahme bei den Filialisten, auch deren Standorte haben sich natürlich auf die Ortskerne ausgewirkt. Auch wenn der neue Drogeriemarkt in Epe zentral genehmigt wurde, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass weniger Kunden den Weg in die Fußgängerzone finden werden.

In Gronau hat die Innenstadt gleich mit zwei Nebenzentren an der Königstraße und der Ochtruper Straße zu kämpfen. Wer da den Kofferraum vollgepackt hat, der kommt seltener zum Bummeln auf die Neustraße.

Während in den Niederlanden die Ladenschlusszeiten deutlich liberalisiert wurden, stehen in Deutschland die Einzelhändler unter besonderer Beobachtung durch die Gewerkschaften, denen die Sonderöffnungszeiten ganz offensichtlich ein Dorn im Auge sind.

Nachdem die Gronauer Kaufleute sich schon vor Jahren aus dem operativen Veranstaltungsgeschäft weitgehend zurückgezogen haben, scheint diese Tendenz jetzt auch auf Epe herüberzuschwappen. Das Ehrenamt ist, so ist mein persönlicher Eindruck, auch bei den Kaufleuten an seine Grenzen gelangt.

Bevor den noch tätigen ehrenamtlichen Organisatoren weniger die Ideen als vielmehr die Puste ausgeht, soll jetzt überprüft werden, ob die Durchführung der Feste in die Hände des Stadtmarketings gelegt werden kann. Erste Gespräche zwischen dem Vorstand und dem Stadtmarketing sind geführt worden. Jetzt haben sich auch Mitglieder grundsätzlich dazu ausgesprochen, mit dem Bürgermeister im ersten und der gesamten Politik in einem weiteren Schritt gemeinsam zu schauen, wie neue Strukturen aussehen können. Denn auch beim Stadtmarketing müsste neues Personal eingestellt werden, das die ehemals ehrenamtlich erledigten Tätigkeiten übernimmt. Und das kostet natürlich Geld. Aber wer soll es bezahlen?

Wie schwer es sein dürfte, alternativ aus eigenen Reihen weitere Mitstreiter zu gewinnen, dies wurde schon beim Blick durch die Veranstaltungsbänke deutlich. Schon die Bereitschaft, nur an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, war in beiden Stadtteilen mehr als bescheiden. An einer Professionalisierung dürfte zukünftig kein Weg mehr vorbeigehen. Und ob es dauerhaft zwei Werbegemeinschaften in einer gemeinsamen Stadt sein müssen, das steht auf einem anderen Blatt Papier.Guido Kratzke