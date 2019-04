„Hopped-Up“ heißt der 2009 erschienene Bildband des Berliner Fotografen David Biene , der eindrucksvoll in klassischer Schwarz-weiß-Dokumentarfotografie den Spirit der US-amerikanischen 1940er- und 50er-Jahre in Europa einfängt. Nur dreieinhalb Monate nach Erscheinen war er ausverkauft. Die dazugehörige Ausstellung war bereits in London, Berlin, Düsseldorf und München zu sehen. Nun kommt sie vom 19. Mai bis 25. August ins Rock’n’Popmuseum nach Gronau. Die Eröffnungsfeier am 18. Mai sorgt stilgerecht für jede Menge Rock’n’Roll.

Top-chops und flatheads, ölverschmierte Schrauber am Rande der Straße und bis an die Handknöchel tätowierte, mit Pomade frisierte Rockabillies an wilden Renn- und Tanzwochenenden – das schreit nach Amerika. Der Lifestyle, der in den 40ern und 50ern seinen Höhepunkt feierte, hat auch heute noch in Europa zahlreiche Anhänger.

Diese Szene steht im Zentrum des Bildbandes „Hopped-Up“ von David Biene. Eine Art Manifest für das echte Leben. Ohne Zeigefinger, dafür mit jeder Menge Spaß und Leidenschaft. Zum 2009 veröffentlichten Bildband gehört eine Ausstellung. Tondokumente wie etwa Mitschnitte eines Rennens und exklusive Songs ergänzen die Ausstellung.

Der gebürtige Münsterländer David Biene lebt seit über 20 Jahren als freier Fotograf in Berlin. Während er im Auftrag digital fotografiert, arbeitet er bei freien Projekten gerne mit Film. Biene interessiert das Echte und Unverfälschte, seine Faszination gilt authentischen Menschen und Situationen.

Wenn am 18. Mai die Sonderausstellung eröffnet wird, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Musikalisch unterhält der DJ „Mr. Q“ während der Car-Show die Gäste. Das Düsseldorfer Urgestein präsentiert eine breite Auswahl von 50th Rhythm’n’Blues, Rockabilly, Soul und Jump Blues. Nach der offiziellen Eröffnung der Ausstellung gegen 18 Uhr im Museum dürfen sich die Besucher auf ein Konzert mit „Keith Dunn and the Lars Vegas Band“ freuen. Der Bostoner Keith Dunn blickt auf eine 40-jährige Bühnenkarriere zurück und ist einer der wenigen verbliebenen authentischen afroamerikanischen Blues-Sänger und Mundharmonikaspieler seiner Generation. Lars Vegas hat bereits weltweite Tourneen hinter sich und interpretiert neben Rockabilly vor allem Delta Blues und Rhythm & Blues-Songs als Frontsänger und Gitarrist begleitet von Kontrabass und Schlagzeug.

Der Eintritt zur Car-Show sowie zur Eröffnung der Ausstellung ist frei, der Eintritt zum Konzert ab 20 Uhr kostet zehn Euro. Tickets gibt es online. Die Sonderausstellung „Hopped-Up“ läuft anschließend bis zum 25. August.