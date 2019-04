„Der längste Gottesdienst der Welt“

Das Osterfest steht kurz bevor. Zu den österlich gottesdienstlichen Feiern gehören nicht nur der Ostersonntag und der Ostermontag, sondern auch der Gründonnerstag , der Karfreitag und die Feier der Osternacht am Abend des Karsamstags. In der Kirchengemeinde St. Agatha Epe wird Familien in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Um Familien mit Kindern in Epe gerechter zu werden, versuchen Pastoralreferentin Anne Grothe und Pfarrer Thorsten Brüggemann die drei österlichen Tage Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht kind- und familiengerecht erfahrbarer werden zu lassen. „Wenn wir an diesen Tagen zum Gottesdienstfeiern zusammenkommen, dann feiern wir nicht drei einzelne, sondern einen einzig großen Gottesdienst, der allerdings auf drei Tage aufgeteilt ist. Im Prinzip ist das die längste Messe der Welt. Sie ist der Höhepunkt in unserem Kirchenjahr,“ sagt Anne Grothe. „Gleichzeitig sind die Inhalte dieser drei Feiern an der einen oder anderen Stelle schwer zu verstehen“, ergänzt Pfarrer Brüggemann. Deshalb wollen die beiden Seelsorger in diesem Jahr gerade Familien mit Kindern, insbesondere die Erstkommunionfamilien, verstärkt in den Blick nehmen und ihnen an allen drei Tagen neben den klassischen Gottesdiensten in der Pfarrkirche Familiengottesdienste in St. Georg anbieten. „Wir wollen den Kindern mit ihren Familien helfen, in das Geheimnis dieser Tage einzutauchen, um das Ostergeheimnis besser verstehen zu können“, so Anne Grothe. Pfarrer Brüggemann: „Die Feier dieser drei Tage ist geprägt von ganz vielen Symbolen und Handlungen, die sich wunderbar durch kindgemäße Beteiligungen vermitteln lassen. Es ist uns wichtig, dass wir Kinder in diese Feiern aktiv mit einbeziehen, sodass ihnen und ihren Familien auf lebendige Weise das Geschehen der Kar- und Ostertage nahe gebracht wird.“

Konkret heißt das: Am Gründonnerstag wird um 20 Uhr mit der Messe vom Letzten Abendmahl begonnen, in der der besondere Liebesdienst Jesu, die Fußwaschung, im Mittelpunkt stehen wird. Fortgesetzt wird der eine große Gottesdienst am Karfreitag um 15 Uhr mit der Feier vom Leiden und Sterben Jesu. Dazu treffen sich die Kinder vor (!) der Kir-che, um gemeinsam zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr schweigend mit Messdie-nern, Pastoralreferentin und Pfarrer in die Kirche einzuziehen und sich für einen kurzen Moment ganz still vor den Altar auf dem Boden auszustrecken. Im Gottesdienst wird eine kindgerechte Leidensgeschichte mit den Kindern gelesen und das Kreuz wird durch die Kirche getragen und verehrt. Hierzu können Kinder und Familien einen Stein und/oder eine Schnittblume mitbringen.

Enden wird die längste Messe der Welt am Karsamstag mit dem Beginn der Osternachtfeier. Um 21 Uhr wird auf dem Kirchplatz das Osterfeuer gesegnet und die neue Osterkerze entzündet. Dann ziehen alle Mitfeiernden mit brennenden Kerzen in die dunkle Kirche ein und feiern die Osternacht, den Höhepunkt der drei Tage. „Und für die Osternacht gibt es noch ein besonders Highlight: musikalisch werden wir von einem Familienchor unter der Leitung von Jürgen Etzrodt begleitet“, freuen sich die beiden Seelsorger. Sie weisen darauf hin, dass die St.-Georgs-Kirche an diesen drei Tagen für Familien, insbesondere die Erstkommunionfamilien, reserviert ist. „Wir wünschen uns, dass das von den älteren Gemeindemitgliedern respektiert wird. Diese werden ihren Ort in der Agatha-Kirche finden, wo die Gottesdienste in gewohnter Weise zu den gleichen Uhrzeiten wie in St. Georg gefeiert werden.“