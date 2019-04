Verein Josef-Haus verzichtet auf eigene Immobilie

Die Pläne für eine eigene Immobilie an der Dorotheenstraße hat der Eper Verein Josef-Haus begraben. Gerade dadurch ist er aber seinem Ziel, eine Einrichtung für gemeinschaftliches Wohnen mit Hospizcharakter zu gründen, ein gutes Stück näher gekommen. Denn der Verein hat nun einen großen Verbündeten an seiner Seite: die St.-Antonius-Hospital GmbH. Das wurde am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung des Vereins Josef-Haus bekannt.

Die Geschäftsführung des Hospitals, das in Gronau und Epe auch drei Altenhilfeeinrichtungen betreibt, hat zugesagt, Träger der Einrichtung zu werden. Allerdings nicht in der Immobilie an der Dorotheenstraße, die der Verein zunächst ins Auge gefasst hatte. Vielmehr sollen sechs Erdgeschosswohnungen in einem neu zu errichtenden Gebäude neben dem Dorotheenhof, zwischen den bestehenden Gebäuden und dem Pfarrhaus, für die Zwecke des Josef-Hauses eingerichtet werden.

Das Josef-Haus soll eine Versorgungslücke schließen. Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, aber weder in einer Altenpflegeeinrichtung noch in einem Hospiz adäquat aufgehoben wären, sollen dort wohnen und versorgt werden. Die Idee sieht vor, eine Art Wohngemeinschaft einzurichten. Die Betroffenen können in dem Gebäude ambulant auf alle notwendigen qualifizierten Dienste zurückgreifen – von Pflege über Ärzte bis hin zur Seelsorge. Eine derartige Einrichtung besteht derzeit noch nirgends.

Durch die Kooperation mit der St.-Antonius-Hospital GmbH ergeben sich Synergieeffekte mit dem Dorotheenhof. Durch die nun gefundene Lösung wird ein Risiko umschifft, das eine eigene Immobilie mit sich gebracht hätte: Die Nachnutzung wäre eine offene Frage gewesen. Sollte sich aber jetzt herausstellen, dass das Angebot doch nicht auf die erwartete Nachfrage stößt oder aus sonstigen Gründen nicht wirtschaftlich ist, würde die Altenhilfeeinrichtung die Räume für Zwecke der Altenpflege nutzen.

Zunächst sollen im Erdgeschoss des neuen Gebäudes (die Entwürfe sind in Arbeit) sechs Wohnungen zu je etwa 28 Quadratmetern plus Gemeinschaftsräume zur Verfügung gestellt werden. Man rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Jahr.

Die St.-Antonius-Hospital GmbH fungiert als Investor und Betreiber des Projekts, womit sie auch ein Teil des wirtschaftlichen Risikos trägt. „Wir begleiten und unterstützen das Projekt“, erläuterte Vorsitzende Anneliese Terlinde . Die professionellen Kräfte des Josef-Hauses werden bei der St.-Antonius-Hospital GmbH angestellt. Der Verein unterstützt die Wohngemeinschaft in ideeller, materieller und personeller Hinsicht. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem, zur Finanzierung der professionellen Kräfte – insbesondere der Koordinierungs-/Leitungskraft – beizutragen.

Die Einrichtung kann gegebenenfalls zu einem vollwertigen Hospiz erweitert werden, sollten sich die Bedarfspläne ändern.

Der Aufenthalt im Josef-Haus würde die Mieter nach bisherigen Plänen rund 2000 Euro pro Monat kosten – Miete, Personal und Nebenkosten eingeschlossen. Die Kosten wären dadurch nicht gedeckt. Daher muss der Verein Mittel zuschießen und ist daher permanent auf Spenden angewiesen. Die finanzielle Lage des Vereins ist derzeit durch zahlreiche, auch großzügige Zuwendungen erfreulich. Dazu trägt auch die Pfandbon-Aktion bei, die in den K+K-Märkten in Gronau und Epe durchgeführt wird. Seit Einführung der Spendenboxen sind allein dadurch rund 11 000 Euro zusammengekommen.

Der bestehende Vorstand des Vereins mit Anneliese Terlinde, Gerhard Hendrikson und Bernward Wigger wurde am Donnerstag einstimmig bestätigt. Franz Sibbing sagte zusätzlich seine Mitarbeit im Vorstand zu.