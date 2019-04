Seinen schweren Kopfverletzungen ist am Samstagabend ein 55-jähriger Gronauer in der Enscheder Klinik erlegen. Der Mann war – wie berichtet – zuvor am Freitagabend bei einem Unfall auf der Ahauser Straße schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstagmorgen berichteten, befuhr der 55-Jährige gegen 21.40 Uhr am Freitag den Gerlingweg und wollte die Ahauser Straße überqueren. Dabei übersah er den Pkw eines 27-jährigen Gronauers, der die Ahauser Straße – aus Ahaus kommend – in Fahrtrichtung Epe befuhr.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Enschede gebracht, wo er am Samstag starb.