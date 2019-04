Bei einem Vorfall mit Schusswaffengebrauch sind am Samstagnachmittag in Enschede zwei Männer verletzt worden. Das meldet die Zeitung Twentsche Courant Tubantia. Erste Angaben, wonach es sich um einen bewaffneten Überfall in einer Wohnung an der Schipbeekstraat im Norden von Enschede gehandelt haben soll, sind offenbar nach neueren Erkenntnissen nicht gesichert. Hintergründe und Hergang der Tat seien nicht klar, so die Tubantia am späten Nachmittag. Unklar sei auch, ob es sich um einen Wohnungsüberfall handle oder einen anderen Tathergang.

Einer der verwundeten Männer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der zweite zur Befragung auf eine Polizeistation gebracht. Die Opfer sollen 31 und 28 Jahre als sein und in Enschede wohnen. Ermittler der Polizei suchten nach der Tat in der Wohnung nach Spuren. „Hier sind viele Polizisten in der Straße“, schreibt eine Anwohnerin unter einem Foto, das Polizeibeamte in der Straße zeigt. Im Zusammenhang mit der Tat fahndet die Polizei aktuell nach zwei dunkelhäutigen Tätern – einem kleineren und einem größeren Mann. Bereits vor einem Jahr soll es auch zu einem Zwischenfall mit Schusswaffengebrauch in der Straße gekommen sein.