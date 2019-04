Bei einem bewaffneten Überfall in Enschede sind am Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Das meldet die Zeitung Twentsche Courant Tubantia. Demnach wurden die zwei Bewohner der Schipbeekstraat im Norden von Enschede Opfer des Überfalls in einer Wohnung. Bei der Tat soll der Tubantia zufolge geschossen worden sein. Zwei Personen erlitten Verletzungen. Einer der verwundeten Männer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der zweite zur Befragung auf eine Polizeistation gebracht. Ermittler der Polizei suchten nach der Tat in der Wohnung nach Spuren. Im Zusammenhang mit der Tat fahndet die Polizei aktuell nach zwei Tätern – einem kleineren und einem größeren Mann.