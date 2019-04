„Jambo Afrika!“ – mit diesen Worten begrüßten der Musikpädagoge Christoph Studer und die Kinder der Buterlandschule das versammelte Publikum zum krönenden Abschluss ihrer Projektwoche. Viele Eltern und Großeltern waren gekommen, um die Ergebnisse der Projektwoche „Jambo Afrika“ zu bestaunen.

Während der Woche erfuhren die Kinder viel über die Kultur, das Klima, die Geografie sowie die Menschen und Tiere in Afrika. Außerdem wurden Schmuck und Instrumente gebastelt, es wurde gemalt, gebacken, getanzt und musiziert. Da die gesamte Projektwoche durch den Förderkreis der Schule finanziert wurde, entschied man sich, anstelle eines Eintrittsgeldes Spenden zugunsten der Opfer des Zyklons Idai in Mosambik zu sammeln. Dabei kamen durch die Familien der Kinder 714 Euro für die Hilfsorganisationen Unicef und Ärzte ohne Grenzen zusammen, die das Kollegium spontan aufrundete. Mit einem Friedenslied und einem großen Trommelwirbel verabschiedeten sich alle in die Osterferien.