Knaller-Songs der Ballonseide-Band

„Aus reiner Musikbegeisterung!“ So knapp, aber treffend, erklärt Robert Bösing seine Motive, einen rockig-lauten und spaßig-augenzwinkernden Abend in Gronaus taufrischester Konzertlocation zu veranstalten. Als Chef einer Eper Werbeagentur kümmert sich das Team Artwork oft um den optischen Auftritt lokaler Unternehmen, am Samstag sorgten sie dafür, dass 300 Besucher in der ausverkauften Turbine des Rock- und Pop-Museums akustisch auf ihre Kosten kamen.

„Wir haben ja vor ein paar Jahren schon mal ein letztes Konzert mit Fred Tesco gemacht und jetzt hatten wir einfach mal wieder Bock“, so Bösing weiter. Darauf Carsten Rauer , kurz vor seiner Verwandlung in Rainer Wahnsinn, einem der Fred- Tesco-Gitarristen: „Ja das war damals unser letztes Konzert, aber die „Live-ohne-Gummi-Tour“, die ist ja weltweit und immer. Aber klar, für heute wird auch das wieder unser letztes Konzert sein!“ Alles klar. So ein bisschen Bob Dylan-Attitüde hat noch keinem geschadet.

Zuvor stehen die „Melones“ auf der Bühne. „Europe´s best Ramones Coverband“ sind ihren Vorbildern auf den ersten Blick wie aus dem Plattencover geschnitten. Und weil sie auch die Akustik solide durchziehen, wippen in den Zuschauerreihen schnell die ersten mit und singen „Sheena is a punk rocker“ und den „Blitzkrieg Bop“ mit. So richtig will der Funke aber noch nicht überspringen.

Die Turbine wartet auf Fred Tesco. Die Lokalmatadore der Gronauer Musikszene sind bekannt dafür, das Konzept „Coverband“ ultimativ ernstbefreit anzugehen. Dresscode ist 90er-Jahre-Balkan-Smoking – Ballonseide-Trainingsanzüge – und auf die doch recht beengte Bühne der Turbine quetschen Fred Tesco nicht nur sechs Musiker und Instrumente, sondern auch ihren „Tänzer“ Phil Lazio. Der angelt dann schon mal in einer bereitstehenden Kloschüssel nach Dosenfisch oder staubsaugt mit dem Kobold über die Füße der schwer beschäftigten Musiker. Wer noch Fragen hat, greift zum roten Notfalltelefon, das auch immer irgendwo griffbereit auf der Bühne rumgeistert. Leuchtschuhe, Aluhüte und Pelzmützen sind da nur noch das i-Tüpfelchen. Fred Tesco machen optisch einiges her.

Das musikalische Bühnenprogramm sieht unter anderem „Schrei nach Liebe“, „Ice Ice Baby“, „Killing in the Name of“ und „Cherry Lady“ vor. Eine bewährte Mischung absoluter „Tesco-Knaller“. Die selbst ernannte Tuning-Werkstatt der Musikszene überwindet im Handumdrehen den Respektsabstand, den Gronau bei den Melones noch respektvoll einhielt. Bei Fred Tesco sind alle vorne, vor und beinahe mit auf der Bühne, denn Fred Tesco machen musikalisch alles richtig. Die Turbine tanzt, singt headbangt und hat eine sichtlich gute Zeit. Vier Zugaben schütteln sich Fred Tesco an diesem Abend aus den Ballonseideärmeln und lassen kaum Wünsche offen. Außer dem nach einer fünften Zugabe vielleicht. Die muss es dann aber halt ein ander Mal geben. Irgendwann, wenn Fred Tesco wieder mal ein letztes Konzert spielen.

Eine uneingeschränkte Hingeh-Empfehlung bekommt die Band – aber auch der Veranstaltungsort. Die Turbine im Bauch des Rock- und Popmuseums hat durchaus Potenzial für kommende Veranstaltungen. Und ganz allein für Spaß war das Ganze auch nicht, Robert Bösing und Carsten Rauer ist es wichtig, dass der Erlös der Veranstaltung „hier vor Ort bleibt“: Gage und Gewinne werden an Tierschutzverein und zur Unterstützung eines Bewohners des Wittekindshofs gespendet.