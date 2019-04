Epe lacht – immer noch und gern wieder

„Fünf Comedians – fünf Lokale – 100 Prozent Spaß“, so wurde die Veranstaltung beworben. Das Konzept ist dabei einfach zu verstehen: Die Gäste können den Abend ganz entspannt in ihrem Lieblingslokal genießen und sich von Spaßmachern bestens unterhalten lassen. Diese wiederum reisen nacheinander von Wirtschaft zu Wirtschaft und spielen dort jeweils 20 Minuten aus ihrem Programm. Nach jedem Auftritt gibt es eine kleine Pause, damit die Künstler zur nächsten Bühne fahren können.

In der Latüchte tritt als Erste Janine vom Olivenbaum auf. Die Berlinerin nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie spricht über ihr leidgeplagtes Leben in der Hauptstadt mit ihrer hohen Stirn, über Darmgesundheit und ihre Beziehung zu älteren Menschen. Unberechenbar, ein bisschen verrückt, aber erfrischend komisch.

Den Staffelstab gibt sie an Michael Schönen weiter. Der Leverkusener wird auch als Dichterfürst bezeichnet. Mit einer Mischung aus Witz und Poesie zeigt er „Dekolleté, einen Ausschnitt seiner Werke“. Er berichtet, das Finanzamt hätte ihn angerufen, er solle die Steuern erklären. Seine Antwort daraufhin: „Tut mir leid, ich verstehe die auch nicht.“ Seine Leidenschaft für Gedichte und Wortspiele nennt er liebevoll „Sonett-Tourette“ und ist dabei pointenreich, humorvoll und urkomisch.

Das Publikum ist begeistert. Spontan vorbeigekommen sind Christian und Birgit Steinweg. Am Vorabend haben sie Ole Lehmann mit seinem Programm Homofröhlich besucht. Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich kurzfristig dazu entschieden haben, die Comedyshow in der Latüchte anzusehen.

Auch Organisator und Moderator des Abends Oliver Thom ist zufrieden. „Ich will, dass in den kleineren Städten etwas los ist. Die Leute sollen sich mobilisieren und zusammen Spaß haben.“ Das gelingt ihm bei größeren Veranstaltungen an mehreren Orten gleichzeitig nur durch die Unterstützung seiner Familie. Per Handy stehen sie durchgehend in Kontakt. Manchmal tritt Thom auch selbst auf der Bühne auf. Dann spricht er über das Älterwerden und das Familienleben, zieht „aber auch gern Sachen durch den Kakao“.

Der dritte Künstler auf der Bühne ist David Grashoff. Der 45-jährige spricht mit unverwechselbaren Humor die Dinge einfach so aus, wie sie sind. Er erzählt über die Pubertät aus Sicht des Vaters und erklärt, wie es sich anfühlt erwachsen zu werden, denn noch weigert er sich.

Auch der nächste Künstler, Tobi Freudenthal, begeistert mit seinen verrückten Alltags- und Fantasiegeschichten. Der Kölner – wie kann es auch anders sein – erzeugt Bilder in den Köpfen des Publikums zum Thema Karneval. Und verrät seinen größten Wunsch: Einen Wombat als Haustier. Das Publikum lacht mittlerweile Tränen.

Ganz super findet der Frühschoppen-Club den Abend. Der reine Männerstammtisch kennt sich seit über 40 Jahren und die Latüchte ist sein Stammlokal. Sie kennen zwar keinen Künstler, aber die Atmosphäre ist toll, finden die Herren.

Der letzte Spaßmacher ist Berhane Berhane aus Heidelberg. Ja, richtig gelesen, der Vorname ist der selbe wie der Nachname. Das liegt an der deutschen Demokratie, und dass ihm das im Alltag Probleme bereitet, ist anzunehmen. Der gebürtige Äthiopier ist klug, witzig und kann auch verdammt gut tanzen. Fazit: Epe lacht. Immer noch. Und gern wieder.