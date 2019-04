Mechthild Tombült besuchte von Oktober 1976 bis März 1979 die MTA-Schule in Münster, die sie mit dem Examen als Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistentin abgeschlossen hat. Im direkten Anschluss startete sie am 1. April 1979 als MTA im Labor des St.-Antonius-Hospitals Gronau, einer Aufgabe, der sie bis zum heutigen Tag treu geblieben ist.

Michael Burike begann seine Ausbildung zum Krankenpfleger in der Schule des St.-Antonius-Hospitals am 1. April 1974. Nach dem Examen im März 1977 wurde er zu Beginn auf einer Chirurgischen Station, im Zentral-OP und der Intensivstation des Hauses eingesetzt, bevor er in der Anästhesie bis heute seine berufliche Heimat gefunden hat. Von 1997 bis 2017 war er als Leitender Anästhesiepfleger tätig, bis er die Leitung im Jahr 2017 auf eigenen Wunsch abgegeben hat.

Die Betriebsleitung bedankte sich stellvertretend für alle Mitarbeiter bei den Jubilaren und konnte in gemütlicher Runde so mancher Geschichte aus der Vergangenheit lauschen, wie es in einem Bericht heißt.