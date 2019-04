Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort befuhr ein 75-jähriger Gronauer um kurz nach 18 Uhr mit seinem Pedelec den Mehrzweckstreifen der Ehlers-Straße in Richtung Ochtrup. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau war zur selben Zeit auf der Hermann-Ehlers-Straße in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs und wollte nach links in den Hermann-Ehlers-Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei – vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne – den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide wurden ins St.-Antonius-Hospital eingeliefert.