Epe -

Die Vorbereitungen für das dritte Frühstück im Park am 7. Juli laufen. Wer will, kann sich schon jetzt einen Platz an der Eper Sonne sichern: Der Kartenverkauf startet am morgigen Mittwoch, teilt die Bürgerstiftung Gronau als Veranstalter mit. Karten sind für fünf Euro in den Hauptstellen der Volksbank Gronau und Epe zu haben.