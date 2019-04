Aufkleber kann im Ernstfall Kinderleben retten helfen

Der Kinderfinder ermöglicht als leuchtender Wegweiser genau diese Identifikation. Entwickelt wurde er von der Westfälischen Provinzial Versicherung und dem Verband der Feuerwehren in NRW.

Der Kinderfinder, so heißt es in einer Pressemitteilung der Gronauer Feuerwehr , kann als Aufkleber leicht auf jeder Kinderzimmertür angebracht werden. Aufgrund der Tatsache, dass Brandrauch stets aufsteigt, empfiehlt es sich, den Kinderfinder im unteren Drittel der Tür anzubringen. Der Rettungstrupp erhält so einen wichtigen Hinweis und kann gegebenenfalls seine Suchtaktik ändern.

Die Feuerwehr Gronau hat jetzt 100 Kinderfinder an die Tagespflege in Gronau übergeben. Martin Bültmann, Brandschutzerzieher der Feuerwehr, erläuterte den anwesenden Kindern und Erwachsenen bei der Übergabe die Funktion und Bedeutung dieser Aufkleber. „Unsere Feuerwehrleute werden bei Atemschutzeinsätzen speziell auf die Kennzeichnung der Kinderfinder geschult“, so Martin Bültmann am Rande der Übergabe auf dem Feuerwehr-Hof.