Gronau -

Der Minister findet deutliche Worte: „Eine derartige Infrastruktur brauchen wir hier“, sagt Karl-Josef Laumann. Gemeint sind Einrichtungen wie Grens-Werk und der Grenz-Info-Punkt der Euregio. „Die orientieren sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen.“ Zum Beispiel an der des jungen Mannes, den der NRW-Arbeits- und Sozialminister am Mittwoch bei der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung Grens-Werk in Gronau trifft. Der Mann wohnt in Hengelo, hat bisher in den Niederlanden gearbeitet und eine Stelle in Bremen angenommen. Kein Problem – wenn nicht die Unterschiede in den Sozialversicherungen wären. Mitarbeiter Coen van Dijk informiert darüber, wie diese Hürden bewältigt werden können.