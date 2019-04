Enschede -

In zahlreichen Gemeinden in Overijssel und Gelderland sind die Osterfeuer abgesagt worden. Grund ist die hohe Brandgefahr wegen der herrschenden Trockenheit. In einigen Orten, in denen doch Osterfeuer stattfinden, müssen die Veranstalter besondere Sicherheitsmaßnahmen beachten.