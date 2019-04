Marlies Imping leitet das Team, zu dem neben den Sozialpädagogen Christopher Domhöver und Christina Herrmann auch der Sozialarbeiter Thomas Isfort und die „Sprachmittler“ Mayada Dabbaf, Rashid Shiko und Banaz Abdalla gehören. Hinzu kommen 18 ehrenamtliche Helfer. „Ohne sie ginge unsere Arbeit gar nicht“, stellt Marlies Imping fest.

Beim Pressegespräch sind die nicht dabei – sie haben in den Sprachkursen zu tun. Seit Januar sind die Stellen in der Flüchtlingsbetreuung reduziert. Die Sprachmittler, die auch als Dolmetscher fungieren und dabei das gesamte Spektrum an Sprachen von Arabisch über Kurdisch und Türkisch bis Persisch abdecken müssen, haben gerade mal jeweils 9,75 Wochenstunden zur Verfügung für ihre Arbeit.

Dabei wünschte sich Marlies Imping gerade dort noch mehr Angebote. „Es gibt zu wenig Deutschkurse für Frauen, die mit den Kindern zuhause sind.“ Wenn die Kinder nicht betreut werden können, kommen die Mütter nicht in die Kurse. Dabei ist gerade der Spracherwerb Dreh- und Angelpunkt einer gelungenen Integration.

Das Team der Chance setzt auf „aufsuchende Betreuung“. Neben den Sprechstunden, die im Haus der Begegnung stattfinden, liegt darauf das Augenmerk.

Die Probleme und Fragen, mit denen sie dabei konfrontiert werden, sind so vielfältig wie die Ethnien der Asylbewerber. Viele Syrer sind darunter, aber auch Menschen aus Eritrea und Somalia, aus Staaten der russischen Föderation, aus dem Iran, aus Nigeria. „Wir haben sogar einen Staatenlosen“, sagt Domhöver.

Mülltrennung, Schulpflicht, Kindergartenplätze – vieles, was hierzulande selbstverständlich erscheint, muss mitunter erst vermittelt und eingeübt werden. Hinzu kommen Probleme innerhalb der Familien oder auch mal Dünkel zwischen einzelnen Flüchtlingsgruppierungen und besonders häufig gesundheitliche Probleme, die die Flüchtlinge mitbringen, bis hin zu schweren Traumata und psychischen Krisen, die sie oft genug nicht alleine bewältigen können.

„Im Grunde gibt es zwei Arten von Betreuung“, erklärt Domhöver. Da sei einmal die Gruppe derer, deren Status schnell geklärt wird. „Das sind die, die eine Perspektive haben“, erklärt er. „Die haben wir oft nicht lange.“ Die anderen sind die, bei denen es heißt: Frustration mittragen, Gespräche führen, Unsicherheit ertragen, den Alltag gegen Verzweiflung und Angst strukturieren helfen. „Das sind die, deren Antrag abgelehnt wurde, die in Duldung leben, in einem Hamsterrad.“

Das auszuhalten, fällt nicht nur den Betroffenen schwer. „Das ist ein Schuh, den man sich anzieht“, sagt Thomas Isfort. „Davor schützen kann man sich nicht, man steckt da mit drin.“ Er hat schon in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Schöppingen gearbeitet, bevor er 2015 zur Chance kam. „Man hat schon eine starke Bindung mit den Menschen, die man über lange Zeit betreut hat.“ Das gehe so weit, dass er sich mitunter wie ein Verräter fühle, wenn es dann doch zur Abschiebung kommt.

Einen Gewinn gibt es unterm Strich aber doch auch für die Betreuer und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer: „Alle, die Kontakte zu ausländischen Mitbürgern haben, bekommen ein ganz anderes Denken“, hat Marlies Imping bei der Arbeit festgestellt. „Es gibt eine positivere Einstellung, als wenn das so weit weg ist von einem selbst.“