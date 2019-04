Der Gronauer merkte während der Vernehmung an, er sei an dem Betrug an der Bank „nicht dabei gewesen“. „Das betrifft Fälle aus 2011 und 2012, in den Akten zu dem Verfahren tauche ich gar nicht auf“, erklärte er.

Angeklagt ist der Gronauer indes, Ausweise komplett gefälscht zu haben, damit über fiktive Personen Kredite erschlichen werden konnten. Mehrere Täter, die beteiligt waren, sind – überwiegend in einem Prozess am Landgericht in 2015 – zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

„Mit Hilfe der gefälschten Identitäten sollten Schufa-Identitäten geschaffen werden, um so Konsumentenkredite zu bekommen“, sagte die Bankangestellte. Die Bank habe zwar regulär kontrolliert – zum Beispiel hätten über den Ausweis hinaus Einkommenbescheinigungen und Kontoauszüge vorgelegt werden müssen. Aber auch diese Fälschungen fielen offenbar häufig nicht auf. Erst als sich eine Serie abzeichnete, habe die Bank Anzeige erstattet.

In der Regel seien Ratenkredite angefragt worden, zum Beispiel in einem Umfang von gut 20 000 Euro. In manchen Fällen kam ein Dispo-Kredit in kleinerem Umfang hinzu. Danach seien lediglich Raten über wenige hundert Euro zurückgezahlt worden – oder gar nichts.

Einige Kreditanträge, die zu der Serie gehört haben sollen, habe die Bank abgelehnt, weil sie bei der Kontrolle aufgefallen seien. „Manchmal rufen wir sogar Unternehmen an, ob eine Person tatsächlich geführt wird, die im Antrag genannt ist“, so die Mitarbeiterin.