Gronau -

Von Angelika Hoof

Sonntag, 17.45 Uhr. Noch ist Leben im Hallenbad an der Laubstiege, als Hiske Vaanholt ihren Sohn Tabe im Rollstuhl vorsichtig über die Fliesen in Richtung Schwimmerbecken schiebt. Mit Freunden im Schwimmbad spielen, rutschen, herumtollen und toben – was gibt es Schöneres für Kinder? Diese Vorstellung wird für Tabe jedoch immer ein Traum bleiben. Der Elfjährige leidet nämlich an einer Spina bifida, umgangssprachlich auch „offener Rücken“ genannt. Er ist seit seiner Geburt ab der Hüfte gelähmt. Doch Tabe gibt nicht auf. Er möchte das Leben genießen.